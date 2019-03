Meteo: tempo in miglioramento, domani nuove piogge

editato in: da

La perturbazione che sta attraversando l’Italia si accinge ad abbandonare la nostra Penisola, ma prima porterà le sue ultime piogge sulle regioni meridionali.

Come confermano i meteorologi di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore quindi splenderà il sole in gran parte del Centronord e Sardegna, con un po’ di nuvolosità residua solo in Abruzzo e Molise, dove non si può escludere qualche piovasco.

Ancora in generale nuvoloso al Sud, ma con tendenza a graduali schiarite e poche piogge residue solo in Puglia, Calabria e Sicilia, tra l’altro con la possibilità di qualche nevicata in montagna oltre 800-1000 metri.

Le temperature invece caleranno in quasi tutta Italia, anche laddove splenderà il sole: quindi valori quasi dappertutto leggermente al di sotto delle medie stagionali.

La tregua del maltempo però in molte regioni durerà davvero poco: già domani infatti è atteso un nuovo peggioramento al Centronord. In particolare ci aspetta un mercoledì in cui tornerà la pioggia al Nordest, su tutte le regioni centrali e, verso la fine del giorno, anche in Campania e Puglia.

Il nuovo peggioramento del tempo riporterà anche la neve, che cadrà oltre i 700-800 metri sulle Alpi Orientali e al di sopra di 1000-1500 metri sull’Appennino Settentrionale e Centrale.