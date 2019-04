Meteo: acquazzoni in tutte le regioni

editato in: da

Sull’Italia insiste una perturbazione che tra oggi e domani porterà ancora tanta instabilità, senza tuttavia far scendere eccessivamente le temperature: insomma, il maltempo avrà comunque un sapore tipicamente primaverile.

Secondo il meteorologo Andrea Raggini, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore in particolare vedremo nuvole in tutta Italia, anche se di tanto in tanto il sole riuscirà comunque a far capolino tra le nubi, con piogge sparse, da deboli a moderate, che bagneranno tutte le regioni settentrionali, mentre improvvisi acquazzoni e temporali bagneranno qua e là le regioni del Centrosud e le Isole Maggiori.

Sono attese anche delle nevicate sulle Alpi, in generale a quote elevate: difficilmente infatti la neve si spingerà al di sotto dei 1500 metri. Le temperature in molte località scenderanno al di sotto della norma, ma di poco, per cui rimarranno in ogni caso primaverili.

Un parziale miglioramento, ma temporaneo, domani interesserà le regioni del Nord, mentre al Centrosud si formeranno ancora numerosi temporali, specie nelle ore centrali del giorno.

Nel fine settimana poi è molto probabile che un’altra perturbazione raggiunga l’Italia, portando un nuovo peggioramento che coinvolgerà nuovamente gran parte del Paese, con le piogge più diffuse e insistenti al Sud e regioni centrali tirreniche. Questa nuova perturbazione trascinerà sull’Italia anche dell’aria relativamente fredda, che spingerà ulteriormente in basso le temperature.