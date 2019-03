Meteo: un lunedì con la pioggia su gran parte del Centro

editato in: da

Una nuova perturbazione oggi, lunedì, attraverserà la nostra Penisola portando un deciso peggioramento del tempo nelle regioni centrali, bagnate da numerosi improvvisi acquazzoni e temporali.

Come confermano i meteorologi di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore infatti il cielo si presenterà nuvoloso in molte regioni d’Italia, con scrosci di pioggia e temporali che coinvolgeranno praticamente tutte le regioni centrali e, a partire dalla sera, anche Campania, Puglia e Calabria.

Al Nord la situazione meteo sarà più tranquilla, anche se non mancherà qualche nevicata fino a bassa quota sulle Alpi di confine; neve che a fine giornata tornerà a imbiancare anche l’Appennino Centrale, a tratti anche al di sotto di 1000 metri.

Le temperature caleranno in gran parte del Centronord, dove quindi sono attesi valori tutto sommato normali per la stagione, mentre all’estremo Sud saliranno, con la possibilità di punte fino a 24-25 gradi in Sicilia.

Domani, martedì, prima di abbandonare l’Italia la perturbazione porterà ancora qualche pioggia sulle regioni meridionali, mentre al Centronord tornerà a splendere il sole; le temperature invece caleranno in tutto il Paese, scendendo quasi dappertutto su valori inferiori alle medie stagionali.