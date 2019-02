Meteo: la settimana inizia con maltempo al Sud e regioni adriatiche

editato in: da

Una nuova perturbazione sta attraversando l’Italia e nella giornata odierna porterà le sue piogge soprattutto su regioni adriatiche e Sud.

Come confermano i meteorologi di www.meteogiuliacci.it nelle prossime ore infatti pioverà su Abruzzo, Molise, Basso Lazio e praticamente tutte le regioni meridionali, con delle nevicate sulle zone appenniniche, anche al di sotto dei 1000 metri sul versante adriatico dell’Appennino Centrale.

In quasi tutto il Centrosud e Isole sarà pure una giornata ventosa per intensi venti di Tramontana o Maestrale.

Anche le temperature, rispetto alla giornata di ieri, caleranno in molte zone del Paese.

Le cose miglioreranno parzialmente nella giornata di domani, martedì, quando splenderà il sole in gran parte del Centronord e Sardegna. Al Sud invece insisteranno un po’ di nuvole, che però porteranno meno piogge rispetto alla giornata odierna: isolati piovaschi infatti si limiteranno a bagnare Puglia, Calabria e Sicilia. Il freddo aumenterà ulteriormente in molte zone del Centrosud, e in particolare nel versante adriatico.

Mercoledì ci attende una giornata nel complesso tranquilla, con un po’ di nuvolosità solo al Sud, ma continuerà comunque a fare freddo.