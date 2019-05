Meteo: un po’ di tregua, ma durerà poco

editato in: da

La perturbazione che ancora ieri ha portato la pioggia su mote zone del Centronord si sta oramai allontanando e quindi nella giornata odierna il maltempo ci darà un po’ di tregua, che però durerà poco, perché già nel fine settimana arriverà un’altra perturbazione.

Secondo il meteorologo Andrea Raggini, di www.meteogiuliacci.it, oggi splenderà il sole in gran parte d’Italia, con un po’ di nuvole solo su Venezie, zone appenniniche ed estreme regioni meridionali. Poche anche le piogge, con brevi e isolati acquazzoni limitati a Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Le temperature cresceranno in tutto il Paese e saranno in generale comprese entro i valori medi stagionali.

La giornata insomma sarà nel complesso gradevole, dal sapore tipico di fine primavera. Ma durerà poco, perché una nuova perturbazione investirà l’Italia già nella seconda parte di domani, sabato, portando nel pomeriggio piogge sparse su gran parte del Nord, in estensione nel corso della sera anche alle regioni centrali tirreniche.

Le temperature invece non subiranno grandi variazioni, ma caleranno poi nella giornata successiva, domenica, quando le piogge bagneranno gran parte del Centrosud e Isole.