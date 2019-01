Meteo: giovedì nevoso soprattutto nel versante adriatico

editato in: da

Il vortice di bassa pressione che avvolge ancora la nostra Penisola nelle prossime ore porterà maltempo tipicamente invernale soprattutto sul versante adriatico e al Sud.

Secondo i meteorologi di www.meteogiuliacci.it oggi infatti nevicherà fino a quote molto basse su Marche, Abruzzo e Molise, con i fiocchi che arriveranno a sfiorare le coste, dove a tratti cadranno misti a pioggia; piogge sparse invece in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con la neve che imbiancherà le montagne di queste regioni al di sopra di 500-800 metri.

Insomma, nuove nevicate fino a bassa quota, favorite da un ulteriore abbassamento delle temperature che, complici anche gli intensi venti settentrionali che spazzeranno il Centrosud, renderanno il freddo pungente.

Nella giornata di domani, venerdì, non sono attesi grossi cambiamenti: pioverà infatti su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Isole Maggiori, con nevicate che nel versante adriatico sfioreranno nuovamente le coste mentre in Calabria, Sicilia e Sardegna la neve imbiancherà i rilievi fino a quote collinari.