Meteo: inizia una fase decisamente autunnale

editato in: da

L’arrivo di una intensa perturbazione atlantica oggi darà inizio a una fase caratterizzata da tempo decisamente più autunnale, con piogge, un po’ di freddo e anche neve in montagna.

Secondo i meteorologi di www.meteogiuliacci.it. nella giornata odierna infatti ci attendono molte nuvole e piogge diffuse al Centronord, con delle nevicate che imbiancheranno le zone alpine al di sopra dei 1700-2000 metri.

Le nuvole non risparmieranno neanche il Sud e le Isole, ma qui lasceranno qualche spazio in più al sole e saranno accompagnate da poche piogge, per lo più concentrate su Campania e Sardegna.

Al Centrosud e nelle Isole si farà sentire anche il vento, forte soprattutto in Sardegna, dove il Maestrale arriverà a soffiare anche a 70-80 km/h di intensità.

Nubi, piogge e vento accompagnati da aria fresca che faranno anche scendere le temperature, soprattutto al Nord e nel versante tirrenico: sarà quindi una giornata decisamente fresca, con valori quasi dappertutto al di sotto della norma. Domani la perturbazione insisterà sul nostro Paese e porterà le sue piogge soprattutto al Centrosud, dove si osserverà pure un’ulteriore calo delle temperature.