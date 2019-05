Meteo: giovedì a tratti piovoso, specie al Centro

editato in: da

La perturbazione che ieri ha raggiunto le regioni settentrionali oggi si muoverà verso i Balcani, lambendo in tal modo il Nordest e il Centro Italia.

Secondo il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, la giornata odierna sarà quindi ancora caratterizzata da nuvole su gran parte del Paese, anche se alternate a sprazzi di tempo buono, mentre le piogge, per lo più in forma di isolati acquazzoni, si concentreranno soprattutto su Friuli, Venezia Giulia, Emilia, Romagna e regioni centrali. Sono attese anche delle nuove nevicate sulle Alpi Orientali, ma confinate a quote alte, oltre i 1500 metri.

Le temperature invece saliranno in gran parte del Paese, attestandosi attorno a valori normali per il periodo, in generale nella norma o di poco al di sotto: solo in Sicilia e Sardegna la colonnina di mercurio dei termometri si spingerà fino a picchi insolitamente alti, con qualche punta di 25-26 gradi.

La perturbazione lascerà l’Italia alla fine di oggi, aprendo così la strada a una venerdì che sarà in gran parte soleggiato, con il rischio di qualche breve scroscio di pioggia pomeridiano solo sulle zone alpine, mentre le temperature oscilleranno ovunque attorno a valori normali per gli inizi di maggio.