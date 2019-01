Meteo: martedì graduale peggioramento

editato in: da

La giornata inizierà oggi, martedì, con tempo tutto sommato buono in diverse zone del Paese, ma nel corso del giorno osserveremo un graduale peggioramento della situazione meteo.

Come conferma il meteorologo Andrea Raggini, di www.meteogiuliacci.it, la nuvolosità andrà progressivamente aumentando, e già a metà giornata sarà accompagnata da piogge sparse che bagneranno le regioni tirreniche, la Sicilia e la Sardegna; le nevicate invece saranno poche e confinate a quote medio-alte sull’Appennino, perché il nuovo peggioramento sarà causato da venti occidentali piuttosto umidi ma anche relativamente miti.

Il peggioramento sarà più marcato alla fine del giorno, quando la pioggia si estenderà a gran parte del Centrosud, accompagnata da una decisa intensificazione del vento: in Sardegna, in particolare, soffierà burrascoso il Maestrale.

Domani, mercoledì, la pioggia renderà ancora utile l’ombrello in gran parte del Sud e, a tratti, anche nelle regioni centrali adriatiche, dove a fine giornata la neve tornerà a scendere fino a quote molto basse: dopo il rialzo di oggi le temperature infatti subiranno un nuovo calo in molte zone d’Italia.