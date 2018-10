Meteo: le piogge si propagano anche al Centro Italia

editato in: da

Il vortice di bassa pressione che negli ultimi giorni ha portato con insistenza le sue piogge al Sud oggi comincerà a muoversi verso Nord, e favorirà quindi una propagazione del maltempo anche sulle regioni centrali e, nella giornata di sabato, su quelle settentrionali.

In particolare, come confermano i meteorologi di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore il cielo si presenterà nuvoloso in gran parte del Centrosud e Isole, con piogge che a intermittenza bagneranno ancora gran parte del Sud e la Sardegna, e rispetto a quanto accaduto ieri allargheranno il loro raggio d’azione anche a Marche, Abruzzo, Molise e Lazio.

Al Nord invece continuerà a splendere indisturbato il sole. Domani, con il centro di bassa pressione in progressivo allontanamento verso nord, nelle regioni meridionali il tempo comincerà a migliorare, ma in compenso nuvole e piogge raggiungeranno diverse zone del Nord Italia.

Poi domenica il vortice di bassa pressione verrà assorbito da un’intensa perturbazione atlantica che porterà anche piogge diffuse e a tratti intense prima al Nord, poi su Toscana e Sardegna. Le temperature, nonostante un lieve calo atteso al Centrosud, oggi si aggireranno ancora su valori normali per il periodo, e anche nel fine settimana tra alti e bassi oscilleranno attorno ai valori medi stagionali.