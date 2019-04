Meteo: piovoso al Sud, migliora al Centronord

editato in: da

Prima di abbandonare definitivamente l’Italia la perturbazione oggi porterà ancora un po’ di piogge su diverse regioni, e in particolare al Sud.

Secondo il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore quindi al Sud il cielo sarà in prevalenza molto nuvoloso, con improvvisi acquazzoni che bagneranno qua e là tutte le regioni meridionali.

Almeno al mattino qualche pioggia insisterà anche sul Triveneto, qui accompagnata pure da deboli nevicate sulle zone alpine al di sopra dei 1000 metri. Nel resto del Centronord e in Sardegna invece le nubi si apriranno e lasceranno il posto a un luminoso sole primaverile.

Anche le temperature saliranno in molte regioni del Centronord, mentre caleranno al Sud: in ogni caso in gran parte del Paese le temperature massime faranno registrare valori nella norma o solo di poco al di sotto.

Cosa accadrà poi nel fine settimana? Andata via una perturbazione ecco che subito se ne affaccerà un’altra, che lentamente si avvicinerà dalla Spagna. Sabato e domenica quindi il cielo rimarrà nuvoloso in gran parte d’Italia, con piogge che renderanno necessario l’ombrello soprattutto al Sud e nel medio versante adriatico, ma non mancherà qualche occasionale scroscio di pioggia neppure all’estremo Nordovest.