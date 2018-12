Meteo: consolidamento dell’alta pressione sulla Penisola, residui fenomeni al Sud

editato in: da

La giornata odierna verrà caratterizzata da un graduale ma generale aumento dei valori barici che garantirà maggiori spazi sereni lungo la Penisola.

Un flusso di correnti un po’ più fresche attiverà però un lieve calo delle temperature sulle regioni settentrionali e parte delle centrali, clima ancora mite invece sui settori del mezzogiorno.

L’aria più fredda scivolerà più facilmente lungo il medio e basso versante Adriatico, ma verrà avvertita anche sulle regioni settentrionali italiane, che dopo il rialzo netto soprattutto in quota dei giorni scorsi, potrà tornare entro temperature più consone al periodo.

Sulle pianure e lungo le vallate del Centro Nord aumenterà però il rischio di foschie e fitti banchi di nebbia, che in parziale sollevamento diurno potrebbero persistere per buona parte della giornata.

Come ci conferma Andrea Raggini, meteorologo di www.meteogiuliacci.it, insisteranno residue precipitazioni innescate da nubi in transito sul medio e basso versante Adriatico, le aree Ioniche, la Calabria, il Gargano e le aree tirreniche della Sicilia, in particolare il Messinese, ove ci saranno dei rovesci di pioggia anche a tratti moderati.

Meglio invece sui settori meridionali della Sicilia, con cieli addirittura prevalentemente sereni, ma attenzione alla sostenuta ventilazione che dai quadranti nord-occidentali interesserà i mari attorno alla Sardegna, che su queste aree si presenteranno quindi agitati.

Venti previsti in ulteriore rinforzo nella seconda parte della giornata, provenienti sempre da nord in particolare lungo il versante adriatico, soprattutto sul medio e basso versante Adriatico.