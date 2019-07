Meteo: giovedì meno instabile

editato in: da

Altra giornata caratterizzata da un po’ di instabilità al Nord, ma con temporali meno numerosi, mentre nel resto d’Italia protagonista rimarrà il caldo.

Come spiega il col. Mario Giuliacci, nelle prossime ore quindi dobbiamo attenderci un temporaneo aumento della nuvolosità al Nord, con le nubi che si faranno minacciose soprattutto fra tardo pomeriggio e sera, quando si formeranno numerosi improvvisi temporali su Alpi e Appennino Settentrionale; le nubi temporalesche localmente potrebbero scivolare anche sulle vicine zone di pianura, coinvolgendo alcuni capoluoghi, tra cui pure Vicenza, Cuneo e Reggio Emilia.

Nel resto d’Italia invece il tempo rimarrà prevalentemente soleggiato, anche se non si può escludere del tutto la formazione di isolati temporali sulle zone appenniniche, specie in Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Il caldo, al Centro e al Sud, rimarrà piuttosto intenso, con temperature massime in generale oltre 30 gradi e punte anche di 36-37 gradi.

Nei prossimi giorni, venerdì e sabato, splenderà il sole quasi dappertutto, con pochi temporali pomeridiani residui confinati alle sole zone alpine, mentre per domenica è atteso un moderato peggioramento che potrebbe riportare acquazzoni e temporali su gran parte del Nord.