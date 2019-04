Meteo: piogge anche forti e nevicate sulle Alpi

editato in: da

La perturbazione che ha raggiunto l’Italia sembra voler fare le cose sul serio e nel corso della giornata odierna farà piovere in gran parte del Paese.

Lo conferma il meteorologo Andrea Raggini, di www.meteogiuliacci.it, secondo il quale nelle prossime ore pioverà praticamente su tutte le regioni settentrionali e centrali, ma neanche il Sud verrà risparmiato, perché qualche acquazzone andrà a interessare anche Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Piogge che in alcune zone potrebbero essere anche forti, accompagnate da intensi temporali: in particolare le regioni in cui il rischio di veri e propri nubifragi è più alto sono Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio. Sulle Alpi invece la vera protagonista sarà la neve, che cadrà abbondante soprattutto sui settori centrali e orientali, anche se in realtà rimarrà confinata a quote medio-alte, e solo in Valle d’Aosta e Piemonte si spingerà localmente al di sotto di 800 metri.

A causa del maltempo anche le temperature caleranno ulteriormente, specie al Nord, ma di poco: le massime quindi faranno registrare valori solo leggermente al di sotto delle medie stagionali.

Domani, venerdì, la perturbazione si concentrerà sulle regioni meridionali, dove la giornata sarà decisamente nuvolosa e piovosa, mentre in gran parte del Centronord si potrà fare a meno dell’ombrello: qualche pioggia residua è prevista solo in Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli e Venezia Giulia.