Meteo: lunedì con moderato peggioramento al Nord

La nuova settimana inizia oggi, lunedì, con il ritorno di qualche pioggia al Nord, perché una perturbazione atlantica coinvolgerà parzialmente il nostro Paese.

Secondo le previsioni del meteorologo Andrea Raggini, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore quindi troveremo molte nuvole al Nord, con piogge che nel corso del giorno bagneranno soprattutto la Liguria, la Lombardia, le Venezie e l’Arco Alpino, qui, sulle Alpi, accompagnate da nevicate a quote medio alte.

Al Centrosud invece le nubi lasceranno maggior spazio al sole e in generale non renderanno necessario l’ombrello. Le temperature, nonostante il moderato peggioramento del tempo, faranno comunque registrare valori relativamente miti, praticamente primaverili.

Domani, martedì, la coda della perturbazione lambirà il Centrosud dove porterà un po’ di nuvole, ma con poche piogge per lo più concentrate su zone interne del Centro e basso versante tirrenico. In compenso i venti freschi che accompagnano la perturbazione faranno calare leggermente le temperature in gran parte d’Italia.

© Meteogiuliacci – 04 Marzo 2019