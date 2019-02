Meteo: un inizio di settimana piovoso al Sud

editato in: da

Un vortice di bassa pressione, posizionato sullo Ionio, oggi spingerà nuvole e piogge residue su molte regioni del Centrosud.

Secondo il meteorologo Andrea Raggini, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime il cielo si presenterà in generale nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte del Centrosud e Sardegna, con piogge che a tratti bagneranno Marche, Abruzzo, Molise, tutte le regioni meridionali e la Sardegna.

Non si possono escludere piogge intense, anche a carattere temporalesco, specie in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre la neve rimarrà confinata a quote piuttosto elevate sull’Appennino.

Le temperature caleranno al Sud e nelle regioni adriatiche, mentre saliranno al Nord, ma in ogni caso in tutta Italia rimarranno vicine ai valori medi di stagione.

Domani, con il parziale allontanamento del centro di bassa pressione, assisteremo a un ulteriore miglioramento del tempo: in tutto il Centronord e Sardegna infatti splenderà il sole, mentre le nuvole che insisteranno al Sud porteranno qualche acquazzone residuo solo in Calabria e Sicilia.