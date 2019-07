Meteo: mercoledì instabile al Nord

editato in: da

Anche oggi, mercoledì, dovremo fare i conti con un po’ di instabilità che insisterà al Nord, mentre nel resto d’Italia le condizioni meteo saranno caratterizzate soprattutto da sole e caldo.

Come conferma il col. Mario Giuliacci, nelle prossime ore quindi al Nord si alterneranno sole e nuvole, con improvvisi temporali che si formeranno soprattutto su Alpi e Prealpi, da dove però a tratti potrebbero sconfinare anche sulle vicine pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli; qualche improvviso scroscio di pioggia è probabile anche in Emilia. Nel resto d’Italia invece sarà una giornata tutta bella e soleggiata.

Per effetto di nuvole e temporali al Nord si osserverà anche un calo delle temperature, che quasi dappertutto si aggireranno attorno a valori normali per il periodo; ancora caldo piuttosto intenso invece nel resto d’Italia, con massime quasi dappertutto oltre 30 gradi e diverse punte di 36-37 gradi.

Tra le città più calde si distingueranno Firenze, Bari e Catania. Domani non sono attesi grandi cambiamenti: quindi ancora un po’ di nuvole e improvvisi temporali al Nord, dove le temperature faranno registrare valori nel complesso normali per il periodo, mentre nel resto d’Italia il tempo rimarrà in generale soleggiato e molto caldo.