Meteo: inizio settimana dal sapore estivo

La nuova settimana inizia con pochi cambiamenti nello scenario meteorologico: quindi ancora un po’ di instabilità al Sud e assaggio di caldo estivo al Nord e in molte zone del Centro.

Come spiega il col. Mario Giuliacci, in questo inizio di giornata infatti splenderà il sole in gran parte d’Italia, ma poi nel pomeriggio dovremo fare i conti con il temporaneo aumento della nuvolosità su Alpi, zone interne del Centro e regioni meridionali: nuvole che saranno accompagnate da brevi ma improvvisi temporali soprattutto su Appennino Centrale, Puglia, Basilicata, Irpinia e rilievi della Calabria.

Le temperature rimarranno ancora leggermente al di sotto della norma in gran parte del Sud, mentre faranno registrare valori tipici di inizio estate nel resto d’Italia: tra le città più calde spiccheranno, in particolare, Milano e Roma, dove le massime potrebbero sfiorare i 30 gradi.

Domani non sono attese grosse variazioni: ci aspetta quindi un martedì con tanto sole,

temporaneo aumento della nuvolosità nelle ore centrali del giorno, qualche temporale pomeridiano al Sud e rilievi del Centro, temperature leggermente sotto le medie stagionali nelle regioni meridionali e caldo da inizio estate nel resto del Paese.