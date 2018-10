Meteo: piogge e vento insistono al Centrosud

editato in: da

La perturbazione che ieri ha portato un deciso peggioramento del tempo sulle regioni centrali e settentrionali sta dando vita a un vortice di bassa pressione che insisterà sulla nostra Penisola per gran parte della settimana.

In particolare, oggi, come conferma il meteorologo Andrea Tura di www.meteogiuliacci.it, la pioggia nel corso del giorno bagnerà quasi tutto il Centrosud, con fenomeni a tratti anche intensi, a carattere di rovescio o temporale.

Al Nord andrà un po’ meglio e, fatta eccezione per l’Emilia-Romagna dove insisterà qualche piovasco, in generale si potrà fare a meno dell’ombrello mentre le nubi gradualmente si apriranno per lasciare nuovamente spazio a un po’ di sole.

La giornata sarà anche decisamente ventosa, specie nei mari attorno alla Sardegna, dove le raffiche raggiungeranno anche i 70-80 km/h d’intensità.

Al Centrosud, anche le temperature caleranno e in quasi tutta Italia si attesteranno su valori al di sotto delle medie stagionali. Mentre al Nord nei prossimi giorni splenderà il sole, nelle regioni centrali e meridionali a caratterizzare il tempo saranno soprattutto il vento e la pioggia.