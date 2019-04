Meteo: nubi in aumento e prime piogge sulle Alpi, perturbazione in arrivo

editato in: da

Nella giornata di oggi, martedì 2 aprile, avvertiremo un primo cedimento dell’alta pressione messa in difficoltà dall’arrivo simultaneo di due perturbazioni.

Una prima perturbazione dalla Spagna porterà un sostanziale aumento delle nubi sulle regioni centro meridionali e un’altra in arrivo dalla Francia la quale porterà invece precipitazioni a tratti diffuse e abbondanti con anche delle nevicate sulle Alpi di confine inizialmente dai 1700 metri, poi in calo, in particolare nella seconda parte del giorno.

Nel dettaglio avremo quindi deboli fenomeni in graduale intensificazione con il passare delle ore sui settori nord occidentali alpini, Lombardia e Liguria; piovaschi che raggiungeranno dalla serata anche la Toscana, le due Isole Maggiori e la Calabria, ma qui in forma meno organizzata e più debole.

Sui restanti settori italiani nubi nel complesso sterili si alterneranno invece a qualche spazio soleggiato.

Come ci conferma il nostro colonnello Mario Giuliacci, meteorologo di www.meteogiuliacci.it, sarà proprio la seconda perturbazione in discesa dai quadranti nord occidentali a dare luogo tra il 3 ed il 5 aprile ad un peggioramento organizzato e quindi una fase piovosa su tutte le regioni della Penisola.

Le temperature inizieranno sensibilmente a scendere, tant’è che la colonnina di mercurio si attesterà qualche grado in meno nei valori massimi, indicativamente un paio, rispetto alle temperature osservate il giorno precedente.