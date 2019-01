Meteo: correnti gelide portano neve al Centro Sud

editato in: da

Come accennato negli appuntamenti precedenti è giunta e giungerà ancora aria fredda se non addirittura quasi gelida dall’Europa centro-orientale.

L’aria in discesa direttamente dalla Groenlandia, dopo aver oltrepassato la Penisola Scandinava, inizierà a filtrare nella giornata odierna, mercoledì 2 gennaio 2019, sulla nostra Penisola dall’area Balcanica attivando una cospicua flessione delle temperature particolarmente avvertibile sui rilievi dei settori orientali, ove avremo anche un quadro meteorologico sostanzialmente instabile.

La forte ventilazione settentrionale renderà inoltre i mari del medio e basso versante Adriatico e delle regioni meridionali molto agitati; non mancheranno dei rovesci di pioggia e delle spruzzate di neve su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, inizialmente attorno ai 1000 metri di quota, ma in graduale calo con il passare delle ore fino a quote collinari a fine giornata sulle aree interne adriatiche.

Ma come ci conferma anche il nostro meteorologo di fiducia, Mario Giuliacci di MeteoGiuliacci, dovremo fare attenzione perché la quota neve tenderà ulteriormente a calare per l’arrivo di un nucleo più freddo che raggiungerà la Penisola Italiana.

Sono attese quindi nevicate sin verso la costa sul medio Adriatico nelle prime ore di domani, giovedì 3 gennaio, in rapida estensione anche sull’Adriatico meridionale.

Tempo nel complesso tranquillo con pochi disturbi e locali passaggi nuvolosi prettamente innocui invece sulle regioni settentrionali, tirreniche e Sardegna, con al più qualche foschia o banco di nebbia sulle pianure del Nord Est.

Le temperature suBiranno un’ulteriore flessione su tutto il territorio, più sensibile naturalmente sulle regioni centrali adriatiche e sud Italia.