Meteo: valori termici in nuova crescita, torna il caldo sulla penisola

L’anticiclone nord africano caratterizzerà ancora il quadro meteorologico sull’Italia, presentandosi più intenso al Centro Nord, ma non così intenso come l’abbiamo trovato nei giorni passati soprattutto tra il 27 ed il 28 di giugno.

Come ci conferma il nostro Colonnello Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, il tempo per la giornata odierna sarà bello con al più la presenza di maggiori annuvolamenti, in aumento durante le ore diurne, sulle regioni nord occidentali; le temperature massime supereranno facilmente ancora i 30 gradi, con punte di 34 – 37 gradi, specialmente su Piemonte, Lombardia, Emilia e regioni centrali limitatamente alle aree interne della Toscana, Umbria, Lazio.

Valori oltre le medie anche tra Puglia, la Lucania e l’interno delle Isole Maggiori.