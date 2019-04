Meteo: bel tempo su tutta la Penisola, ma cambia a metà settimana

editato in: da

Oggi, lunedì primo aprile, il vasto campo di alta pressione ancora estesa dalla Libia all’Italia, quindi alta pressione nord africana, garantirà ancora il bel tempo praticamente ovunque con valori termici in ulteriore lieve rialzo di 1-2 gradi su tutte le aree, con temperature al di sopra della media e massime prossime ai 20 gradi nei settori interni di Val Padana, Toscana, Umbria e Lazio.

Non sono comunque escluse nuvole sparse in particolare sulle due Isole Maggiori e sulle regioni tirreniche, ma nel complesso sostanzialmente innocue, portate dalla parte avanzata della perturbazione presente sulla Penisola Iberica, che cercherà di aggredire l’anticiclone nord africano, ma con scarsi risultati perché genererà al più solo nuvole sterili.

Bel tempo che terminerà però a metà settimana, tra il 3 e il 5 aprile, quando giungeranno due perturbazioni in simultanea, la prima dal nord Atlantico mentre la seconda dal sud della Spagna.

Entrambe le perturbazioni porteranno in questa prima parte di aprile le prime precipitazioni al Centro Nord, in successiva evoluzione al Centro Sud ed infine sulle estreme meridionali. Insomma pioverà un po’ ovunque anche se le piogge più abbondanti raggiungeranno le regioni centro meridionali. Temperature in calo tra i 3 – 4 gradi su tutta la Penisola e quindi valori che rientreranno nella norma.