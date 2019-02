Meteo: venerdì con nevicate diffuse al Nord

editato in: da

È il giorno della neve al Nord, perché le correnti tiepide che accompagnano la nuova perturbazione spingeranno venti umidi e piovosi su gran parte dell’Italia e nelle regioni settentrionali, dove è rimasto intrappolato un nucleo di aria gelida, si verranno a creare le condizioni ideali per copiose nevicate.

Secondo i meteorologi di www.meteogiuliacci.it nelle prossime ore quindi nevicherà fino in pianura e sui fondovalle in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia ed entroterra ligure, mentre pioverà su resto del Nord, regioni tirreniche e Sardegna, comunque con nevicate fino a quote collinari sulle Alpi Orientali e qualche fiocco di neve, misto a pioggia, anche lungo le coste della Liguria.

La giornata sarà anche piuttosto ventosa in gran parte del Centrosud, dove soffieranno miti venti meridionali che favoriranno un sensibile rialzo delle temperature in gran parte del Paese, con il freddo che rimarrà pungente solo al Nord.

La nuova perturbazione insisterà sull’Italia anche nel fine settimana: domani, sabato, sono attese altre piogge al Nordest, regioni centrali e Sardegna, ma con temperature ovunque in crescita e nevicate che perciò rimarranno confinate a zone alpine e Appennino; domenica pioverà ancora su molte zone del Centrosud, mentre i tiepidi venti meridionali verranno sostituiti da più freddi venti settentrionali, con un conseguente nuovo calo delle temperature in molte aree del Paese.