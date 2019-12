I primi turisti arrivano a Ocean Cay, l’isola di MSC nei Caraibi

editato in: da

Chi fa una crociera ai Caraibi a bordo di una nave di MSC ora può fare tappa su un’isola privata paradisiaca. È appena stato aperto Ocean Cay MSC Marine Reserve, un isolotto delle Bahamas, che ha accolto i primi ospiti.

La compagnia crocieristica ha trasformato quello che era un ex sito industriale adibito all’estrazione di sabbia a splendida destinazione tropicale. Lavorando con ingegneri ambientali e altri esperti è riuscita a rivitalizzare i fondali oceanici, la fauna marina e il corallo che era in via di estinzione.

Lo sviluppo sostenibile di Ocean Cay è stato un progetto unico nel suo genere che ha richiesto tre anni di lavoro per la bonifica e la trasformazione dell’isola, rendendola oggi in grado di offrire la migliore esperienza possibile ai crocieristi.

Durante il processo di bonifica sono state rimosse 7.500 tonnellate di rifiuti metallici e un team di esperti subacquei e biologi marini ha accuratamente rimosso singole colonie di corallo duro dai detriti in mare, trasferendole su fondali più adeguati e incontaminati. Sono state intraprese azioni per favorire un ambiente a elevata biodiversità e sostenibile, piantando più di 75.000 piante e arbusti in tutta l’isola.

Una volta arrivati su questo paradiso terrestre esclusivo, gli ospiti possono ammirare panorami mozzafiato, infinite sfumature blu del mare, spiagge bianche e natura incontaminata.

Dal mattino presto fino a tarda sera, hanno a disposizione tutto il tempo per immergersi nello spirito delle Bahamas e scandire la propria giornata secondo le proprie preferenze.

Possono scegliere tra tante diverse escursioni a terra oppure scoprire la vita marina e fare snorkeling o paddle boarding o kayak nel mare cristallino. Chi vuole può anche concedersi un magnifico trattamento termale o rilassarsi in una cabana privata sulla spiaggia.

Possono passeggiare nel villaggio per conoscere i tradizionali mestieri degli artigiani oppure mangiare un boccone nella Seakers Food Court o in uno dei sei food truck in giro per l’isola, gustando cocktail e bevande dai bar. Infine si può partecipare a eventi serali, come le tradizionali sfilate di Junkanoo e gli spettacoli di luci del faro.

A breve sull’isola sarà anche inaugurato un Centro di Conservazione, che si occuperà dello studio e della ricerca sui coralli.

Sono quattro le navi di MSC Crociere che faranno scalo a Ocean Cay MSC Marine Reserve in diversi giorni della settimana: la MSC Armonia, MSC Divina, MSC Seaside e MSC Meraviglia.