Il più bel viaggio in treno da fare nel 2021

Sono da poco usciti i Best Travel del 2021, un carrellata di luoghi magnifici da visitare il prossimo anno e tra cui spicca anche un cammino italiano. Tuttavia, noi di SiViaggia siamo rimasti particolarmente colpiti da un itinerario in treno che, secondo la guida, è il più bello da fare: il Rocky Mountaineer in Canada.

Un’esplorazione davvero sconfinata e selvaggia sui binari di 3 treni storici che si addentrano in un territorio incontaminato. Il tutto correndo sopra burroni profondi e specchiandosi in laghi cristallini circondati da cime innevate, pascoli e canyon. Un viaggio dei sogni, quindi, e che porta attraverso degli itinerari che entrano nel cuore senza lasciarlo più.

Il primo tragitto si chiama “First Passage to the West” e ripercorre le tappe degli esploratori del XIX secolo, andando da Vancouver a Calgary, passando per Kamloops e Banff e attraverso i famosi tunnel a spirale canadesi. Un tuffo davvero emozionante tra passi di montagna che entrano nell’anima dei viaggiatori e canyon particolarmente incredibili.

Il secondo itinerario prende il nome di “Journey to the clouds” e si inerpica nell’incantevole canyon Fraser, partendo da Vancouver per arrivare a Jasper e passando per Kamloops. Un percorso che fa davvero sfrecciare in valli panoramiche, lungo il possente fiume Fraser, e il maestoso Monte Robson, la vetta più alta delle montagne rocciose canadesi.

Il terzo e ultimo itinerario è denominato “Rainforest to Gold Rush” e conduce tra i misteri della foresta pluviale, il canyon Fraser e il plateau Cariboo, da Whistler a Jasper. Un’esperienza davvero fuori da ogni logica e che fa completamente immergere nella natura più selvaggia. Grazie a questo viaggio in treno, infatti, è possibile ammirare laghi e canyon nascosti e che pochi altri riescono a vedere. Il tutto nella completa comodità del Rocky Mountaineer.

Insomma, un viaggio da fare assolutamente nel 2021 e la cui permanenza a bordo può variare da un minimo di 2 giorni a un massimo di 11: alcuni itinerari prevedono anche il soggiorno in hotel di lusso lungo il tragitto e crociere. Inoltre, al momento è possibile acquistare pacchetti di viaggio in offerta per partire nel 2021. Ma è bene ricordare che per questi sconti si deve prenotare entro il 20 novembre di quest’anno.

Non resta che approfittarne e salire sui binari di quello che è il viaggio in treno più bello del 2021.