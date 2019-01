I 3 hotel più esclusivi delle vacanze dei vip

editato in: da

Se c’è qualcosa che davvero fa sognare, quando si parla di vacanza, è sbirciare le celebrities

I loro profili Instagram sono pieni di luoghi da sogno, di veri e propri paradisi che – spesso – si possono solo guardare da lontano. Le star amano le isole private, gli alberghi da mille e una notte. Trascorrono giorni da sogno nei più sperduti angoli di mondo ma, talvolta, ci stupiscono anche. E scelgono di visitare località che, anche a noi comuni mortali, sono tanto care (basti pensare all’amore dei vip d’oltreoceano per la nostrana Capri).

Tuttavia, è proprio nei paradisi più lontani che si nascondono le loro mete del cuore. Ad esempio, a Bora Bora. Si trova qui, in questa isola della Polinesia francese che fa spesso rima con viaggi di nozze da sogno, un hotel amatissimo dai vip, dal clan Kardashian a Chrissy Teigen: è il Conrad Nui, che fa parte del gruppo Hilton e che ha prezzi a notte a partire dai 5000 – 7000 dollari. Più che a Bora Bora, per la verità, questo esclusivo resort sorge sull’isoletta privata di Motu To’opua, racchiusa tra i colori d’una laguna tra le più spettacolari al mondo e la natura del monte Otemanu.

Più “abbordabile” è invece l’hotel preferito da Pippa Middleton, Ellen Degeneres e Ashton Kutcher. Si tratta dell’Eden Rock, 34 stanze con prezzi a partire da 1500 dollari a notte, sull’isola di Saint Barts (o Saint-Barthélemy), paradiso caraibico celebre per le sue spiagge bianchissime, i negozi firmati e i porti affollati di yacht. Per sognare un po’ più in piccolo, rimanendo in Europa, si può copiare infine Alessandra Ambrosio: la splendida modella è una frequentatrice abituale del Me, hotel di 205 stanze a Ibiza con prezzi a notte compresi tra i 185 e i 2500 dollari.

Sono hotel, questi, in cui organizzare una lunga vacanza per la maggior parte della gente comune è difficile. Ma che possono diventare un sogno realizzato per una luna di miele, per un’occasione speciale. O che possono essere guardati, semplicemente, per volare con la fantasia. Che, in fondo, quella non costa niente.