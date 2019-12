A bordo del treno Anni ’20 che parte nel 2020

editato in: da

Sta per partire uno dei treni più romantici del mondo. Il Golden Eagle Danube Express è un treno degli Anni ’20 che viaggerà da Budapest a Praga, due delle Capitali più affascinanti d’Europa, attraversando cinque Paesi in otto giorni.

Il viaggio lento lungo i binari, a bordo di un treno d’epoca, attraversando i paesaggi pittoreschi dell’Europa centrale, è uno dei più belli che si possano fare nel 2020, quando partirà il treno.

Oltre all’itinerario, bellissimo, la vera e indimenticabile esperienza è quella che si prova proprio a bordo di questo lussuosissimo treno. Camere rivestite di legno, moquette e stoffe raffinate per gli arredi, ciascuna con il proprio bagno privato (tranne le cuccette singole). Nelle camere Superior Deluxe c’è anche un salotto privato e un ampio guardaroba.

Ogni vagone del treno può ospitare da un minimo di quattro (per le suite) a un massimo di nove cabine, quelle con il divano trasformabile in letto. Ogni camera ha grandi finestre da cui ammirare il paesaggio che si attraversa. Son o pochi, quindi, anche i viaggiatori a bordo del prestigioso convoglio.

Anche gli ambienti comuni sono superlusso. Chi sale a bordo dei vagoni tutti legno antico e velluti si sentirà trasportato in un film di Agatha Christie. Dai ristoranti ai lounge bar che, nel tempo libero, si trasformano in zone dove vengono organizzate attività per gli ospiti, dai corsi di lingue ai piano bar. Un hotel cinque stelle su rotaia, insomma. C’è persino il medico di bordo e il servizio 24 ore su 24.

Lungo il tragitto, il Golden Eagle fa tappa a Keszthely, in Ungheria, Bratislava, in Slovacchia, Vienna, in Austria, e Cracovia, in Polonia dove i passeggeri possono scendere dal treno e visitare le città con tour guidati o in autonomia.

Si visitano i luoghi più iconici di queste città, si naviga sul Danubio e sul lago Balaton, si vedono castelli e si assiste persino a un concerto all’Opera di Vienna.

Quanto costa un viaggio a bordo dell’esclusivo Golden Eagle Danube Express? Da un minimo di 6.000 euro a un massimo di 20mila, circa. È tutto incluso, tranne i drink al bar.