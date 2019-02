Il treno a vapore che tocca i luoghi più belli d’Irlanda

editato in: da

Entro la fine del 2019, chi ha in programma un viaggio in Regno Unito potrà vivere un’esperienza davvero straordinaria: un viaggio su di un treno a vapore, alla (ri)scoperta d’un turismo lento.

A partire dal prossimo settembre, l’Emerald Isle Craic Express condurrà alla scoperta dei più bei luoghi d’Irlanda. Si viaggerà a bordo di tradizionali carrozze, trainate da locomotive a vapore di proprietà della Railway Preservation Society of Ireland (RPSI) e datate 1932. Si partirà da Dublino, e si viaggerà attraverso la campagna irlandese fermandosi in alcune tra le sue location più famose.

Le sue tappe? Waterford, porto marittimo e città più antica d’Irlanda, fondata dai Vichinghi nel 914 d.C, con luoghi leggendari come la Reginald’s Tower (XI secolo) o gli stabilimenti della Waterford Crystal; Cork, città universitaria il cui centro sorge su di un’isola del fiume Lee e con – tra i suoi punti di maggiore interesse – il Cork City Gaol, dove venivano tenuti i prigionieri diretti in Australia; Cobh, sita su di un isolotto a cui la terraferma è collegata da un sistema di ponti. E poi il Ring of Kerry, tratto di strada celebre in tutto il mondo per i suoi spettacolari paesaggi, e le scogliere di Moher, impressionati e suggestive scogliere a picco sul mare site vicino al villaggio di Doolin. Infine la Baia di Galway, e l’aspra e selvaggia regione di Connemara. Il tutto, a bordo d’un treno che rimanda al passato e il cui bar serve ottime Guinness.

Durerà 6 giorni, il viaggio in sé. Ma comprenderà anche due notti all’interno del Dromoland Castle, e sarà un viaggio all-inclusive riservato a soli 50 ospiti. «I tour in Irlanda sono estremamente popolari e offrono ai passeggeri la combinazione perfetta di paesaggi pittoreschi, escursioni interessanti, favolosi treni a vapore e hotel di alta qualità, per non parlare dell’accoglienza calorosa dei locali» hanno spiegato gli organizzatori del tour.

L’Emerald Isle Craic Express può essere prenotato sul sito, al costo di 5.999 euro per 8 giorni e 7 notti (data della prima partenza: 22 settembre 2019).