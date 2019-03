Lo skilift più lussuoso del mondo, per bere champagne in funivia

editato in: da

Per provare un’esperienza extra lusso sospesi ad alta quota è possibile fare un giro sulla speciale cabina del nuovo impianto di risalita di Kirchenkarbahn a Hochgurgl, nell’area sciistica della valle di Oetztal, a confine tra Nord e Sud Tirolo e per questo facilmente raggiungibile dall’Italia.

Recentemente rimodernata, la funivia presenta una tecnologia all’avanguardia e si avvale dei migliori materiali a disposizione. È più veloce e sicuramente più comoda rispetto al passato e permette di arrivare in cima in 12 minuti circa. Presenta anche una cabina molto particolare, predisposta in modo da fornire un elevato standard di comfort anche se sospesa in aria, per permettere ai passeggeri di godersi con calma il panorama delle piste innevate da una prospettiva diversa.

È dotata di un tavolo in legno e di comode panche, provviste di coperte e cuscini, per un brindisi speciale tra le vette. Pagando il biglietto di 79 dollari, circa 90 euro in due, si ha diritto infatti ad una bottiglia di champagne da accompagnare a diverse prelibatezze: salmone, caviale, salami e un assaggio dei prodotti tipici della zona. È possibile rimanere nella cabina tutto il tempo che si desidera, continuando a fare il percorso di salita e discesa, finché non prevale la voglia di provare le stupende piste da scii e dedicarsi anche all’attività fisica e respirare la buona aria di montagna.

L’area di Obergurgl – Hochgurgl, nella valle di Oetztal presenta le migliori piste da scii in Europa, con diversi gradi di difficoltà: ben 110 km collegati da 24 impianti. Oltre a quello di Kirchenkarbahn, sono da provare anche il Gaisberg e l’Hohe Mut, che permettono di ammirare una delle viste più belle del Tirolo. In cima, nei pressi della stazione sciistica di Passo del Rombo, è presente il Top Mountain X- Cross point, complesso multifunzionale che ospita il museo di moto e auto d’epoca.

Con i suoi 2175 metri di altezza sul livello del mare è il più alto d’Europa, voluto dai fratelli gemelli Alban e Attila Scheiber in posizione strategica, nei pressi di un passo molto frequentato da motociclisti.

All’interno del centro si trova anche un ristorante italo – austriaco con la terrazza panoramica che permette di avere una vista straordinaria sulle Alpi Venoste. Poter sorseggiare champagne in una cabinovia può essere un piccolo lusso da concedersi in vacanza, ma vale anche la pena visitare questi luoghi per le piste da scii e i panorami straordinari che offrono.