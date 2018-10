La nave da crociera più lussuosa del mondo? È la Crystal Symphony

editato in: da

È stata una delle navi da crociera di lusso più premiate nella storia, ma non contento del suo status di pluripremiato (sia Travel + Leisure che Condé Nast Traveler hanno elogiato il marchio), Crystal Symphony (che vanta Angela Lansbury come madrina) ha subito una serie di interventi di restyling davvero rivoluzionaria.

Dopo quasi un mese di lavori, la nave è stata rinnovata nei suoi spazi pubblici, ha aggiunto ristoranti nuovi, ulteriori spaziose cabine e suite Penthouse dotate di servizio di maggiordomo. Importanti investimenti anche nella tecnologia per il piacere degli ospiti: connettività garantita su tutta la nave oltre a soluzioni di intrattenimento e di notizie on demand.

La Crystal Symphony è salpata nel 1995, e dopo 22 anni in mare, è ritornata a splendere ancora di più. La Symphony può ospitare 848 persone dopo la ristrutturazione, riducendo quindi di fatto la capienza mentre l’equipaggio resta immutato. Ed è proprio questo il punto di forza secondo Walter Littlejohn III, VP e amministratore delegato di Crystal, che afferma che lo staff della compagnia di crociere è una parte importante del successo del marchio. Gli impiegati di Crystal lavorano per l’azienda stessa e non salgono da una nave all’altra, in quanto tende a essere lo standard del settore, secondo Littlejohn.

Una particolarità della nave è “What a Wonderful World” di Louis Armstrong, canzone che suona in tutta la cabina ogni volta che la nave salpa. «Le migliorie realizzate su Crystal Symphony offrono agli ospiti più scelta e flessibilità rispetto a prima, permettendo loro di cenare comodamente, restare connessi con la famiglia e gli amici a terra, o godersi una nuova gamma di intrattenimenti a bordo», ha dichiarato Tom Wolber, presidente e CEO di Crystal Cruises. «Mentre proseguiamo con l’innovazione all’avanguardia, il nostro obiettivo sarà sempre quello di mantenere alta la qualità e l’attenzione personale al dettaglio e al servizio, che fanno di Crystal Cruises la compagnia di crociera di lusso più premiata al mondo».

Sono finiti i giorni del buffet all you can eat. Ora nella Crystal Symphony ci sono tantissime scelte come la churrascaria, una steakhouse brasiliana e Waterside un ristorante che offre pesce e opzioni vegetariane in un ambiente formale ma rilassato. Non poteva mancare Prego, il ristorante italiano a bordo della nave ma si può pianificare anche una cena nella Vintage Dining Room o ad tè del pomeriggio presso il Bistro.