Grotta Palazzese di Polignano: riapre l’esclusivo hotel di lusso a picco sul mare

Riapre l’hotel di lusso Grotta Palazzese a Polignano a Mare, comune di Bari, che prende il nome dall’omonima grotta, un luogo magico dove trascorrere giornate all’insegna della bellezza.

L’hotel a 5 stelle, che aprirà il primo luglio, è stato ristrutturato dall’imprenditore Modesto Scagliusi, che è intervenuto sulla costruzione degli anni 60′ per adeguarla alle norme attuali, aggiungendo tocchi di eleganza inaspettati. Come il pavimento nelle sfumature del blu, simile all’acqua. Per non parlare della domotica, grande protagonista dell’albergo, grazie alla quale si regolano le tende elettriche ed è possibile godere di tutta una serie di comfort, regolabili tramite iPad.

Un hotel decisamente all’altezza dello storico ristorante Grotta Palazzese, situato subito sotto, rinomato in tutto il mondo per la meravigliosa location, nonché per la cucina stellata. Pensare che questo luogo è frequentato fin dal 700′, d’altronde un ristorante con terrazza ricavata in una meravigliosa grotta non è cosa da poco. E anche il ristorante è stato, per l’occasione, ristrutturato in alcune sue parti.

In tutto le camere dell’hotel sono 15, ma ci sono anche tre dépendance nel centro storico. Ogni stanza include televisori 5K, regolabili con la domotica, alcune hanno il caminetto e docce in terrazzo, mentre l’arredamento è essenziale e al tempo stesso ricercato, grazie all’intervento di ebanisti e artigiani locali, che hanno contribuito al design. In una delle suite ci sono una terrazza di 50 metri e il bagno turco, in un’altra una Iacuzzi idromassaggio vista mare, posizionata in terrazzo.

L’unico inconveniente, dovuto proprio alla posizione a picco sul mare, riguarda la pericolosità di eventuali tuffi, non a caso vietati. Inoltre è vietato il soggiorno ai bambini sotto ai 12 anni, onde evitare rischi. I costi partono da 500 euro a notte con colazione fino ad arrivare ai 2.500 delle suite più care.

Soggiornare in questo hotel è di certo un’esperienza indimenticabile, anche perché circondati da un paesaggio mozzafiato. Il territorio presenta coste alte e frastagliate, con insenature e grotte marine di bellezza inestimabile. E il centro storico di Polignano a Mare non è da meno, con numerosi beni culturali di notevole interesse: dalla Chiesa matrice “Santa Maria Assunta” alla Chiesa del Purgatorio, dalla Lama Monachile all’Arco Marchesale, c’è da rifarsi gli occhi.