Il glamping più spettacolare è in Bolivia, sul deserto dell’Uyuni

Nel paesaggio naturale più mozzafiato della Bolivia , ai piedi delle Uyuni Salt Flats (le saline boliviane),: ecco il Kachi Lodge. Un luogo magico dove cinque cupole con camere da letto extra lusso e una lounge di grandi dimensioni, aspettano i loro visitatori, costruite su un ponte di legno posato sopra la superficie abbagliante di Salar. È il momento di lasciare tutto alle spalle e scoprire questa esperienza full immersion che ha lo scopo di farvi sentire parte integrante della natura circostante, dove non esistono più barriere né bianco e nero, ma solo colori e sfumature. Dove non si deve pensare a nulla perché ilorganizza trasferimenti aeroportuali, pranzi e cene e tutte le varie attività per gli ospiti che soggiornano non più di due o tre notti.