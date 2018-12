A Dubai c’è un nuovo hotel destinato a diventare il più sfarzoso della città

editato in: da

Se si dice Dubai la mente va subito al lusso e alle tante attrazioni, quelle di una città degli Emirati Arabi Uniti che ci ha abituati all’eccellenza.

Difficile pensare che si possa superare la ricca offerta già presente e le location uniche e sfarzose e, invece, pare proprio che il futuro vada verso quella direzione. Almeno guardando l’Emerald Palace Kempinski Dubai, che ha aperto i battenti sulla West Crescent di Palm Jumeirah, la più grande isola dell’arcipelago artificiale.

L’edificio ha numeri incredibili: 100mila metri quadri che si affacciano verso il mare, 389 le camere, una spiaggia di sabbia bianca di 500 metri e otto ristoranti e bar di livello mondiale. Nella struttura è all’opera lo chef tre stelle Michelin Alain Ducasse.

Se questo non bastasse, all’interno del resort si trova il più grande cinema privato. Il carattere e lo stile sono ben definiti. L’edificio vuole ricordare i palazzi europei del XVIII secolo e questo viene rispettato in ogni singolo dettaglio: dalle grandi camere che sin nei particolari che ricordano lo stile della nostra Penisola, con tocchi realizzati dalle mani di abili artigiani, fino alla sala da ballo con le pareti bordate in foglia d’oro dipinta a mano e ai saloni privati.

Vanno a completare l’offerta di questo lussuoso resort cinque stelle una piscina lagunare e uno dei più grandi centri benessere, con ben 23 sale per trattamenti. Ammontano a 6400 i lampadari che risplendono ad ogni angolo anche grazie a dettagli in foglia d’oro a 24 carati. In tutto l’edificio si respira il gusto e il design neoclassico frutto di proporzioni e simmetria. Sulla spiaggia, infine, vi sono otto ville, ognuna dotata di quattro camere, piscina privata, vasca idromassaggio, spa e hammam.

L’Emerald Palace Kempinski Dubai è davvero il tempio del lusso, con un’offerta che può benissimo concorrere a essere tra le più esclusive ed eleganti di Dubai, un primato non da poco, se si pensa che questa città è incentrata su uno stile di vita unico al mondo.

La struttura fa parte del gruppo alberghiero Kempinski Hotels, tra i più antichi d’Europa, che comprende al suo interno 74 hotel a cinque stelle e residenze in 32 Paesi.

Il sipario su questo elegante resort è stato aperto il 29 novembre 2018. E promette d’essere un successo