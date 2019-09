A Dubai nasce il super hotel con 269 piscine

editato in: da

È una città in continua evoluzione, Dubai. Soprattutto ora, che l’Expo 2020 si avvicina.

Oggi a Dubai si possono “pilotare” jet e automobili di Formula Uno, si può camminare sull’acqua e giocare a fare la star d’un film d’azione, si può pedalare sulle piste ciclabili nel deserto e specchiarsi in un lago a forma di cuore: le novità che la città ha negli ultimi anni inaugurato non si contano. Una tra le più incredibili, però, ha aperto le sue porte solamente pochi giorni fa: è il Five Jumeirah Village, un hotel dal pazzesco numero di piscine, ben 269.

Nel cuore del già spettacolare Jumeirah Village Circle, il Five Jumeirah Village ospita 247 tra camere e suite e 254 appartamenti con una, due o quattro camere da letto. Anche se è proprio il numero delle piscine a impressionare, tutte con vista sulla città o sul deserto.

«FIVE si è da sempre posto come un brand giovane e vivace, ed è noto per il suo concetto di lusso, per le esperienze culinarie che offre, per i suoi party. Il FIVE Jumeirah Village segue la stessa filosofia delle altre strutture del gruppo: non è solo un resort, ma anche un punto di ritrovo per i locali con la sua esclusiva offerta d’intrattenimento» ha raccontato Jaydeep Anand, Amministratore Delegato della società.

Ma non solo: già si parla del FIVE Jumeirah Village come di uno tra gli hotel più “instagrammabili” del mondo, grazie ai bagni dalle viste mozzafiato, alle piscine private, ai ristoranti di design e alle aree riservate sulla spiaggia del FIVE Palm Jumeirah. Tanto che gli ospiti sono invitati ad utilizzare un apposito tag (@FIVEJumeirahVillage) e l’hastagh #FIVEJumeirahVillage per condividere le loro foto scattate qui.

Ogni camera e ogni suite sono state progettate in stile penthouse, e danno l’illusione di trovarsi in una villa privata i cui bagni hanno finestre terra-cielo e ogni dettaglio è all’insegna del lusso. I prezzi? Non così proibitivi, anzi: sbirciando sul sito, per settembre si trovano offerte a partire da 55 euro a notte, mentre le penthouse con piscina privata si aggirano sulle 220.