Da Ushaia a Tromso, il giro del mondo in crociera con esperienze esclusive

Non è certo una novità , quella delle crociere intorno al mondo: tante sono le compagnie che, negli ultimi anni, hanno cominciato a proporle.

Ce n’è una, però, che è davvero speciale. E che è riservata agli spiriti avventurieri. È la The Uncharted World Tour di Silversea, 167 giorni di navigazione (dal 30 gennaio al 16 luglio 2021) attraverso 30 Paesi e 107 porti. Si vedranno luoghi straordinari, non sempre noti al turismo, e si vivranno esperienze a terra decisamente originali, dalla cena privata sulla passerella del Tower Bridge londinese fino alla festa vichinga nella foresta di Kjarnaskogur, in Islanda. A bordo della Silver Cloud, si toccheranno nuovi scali e porti storici, circondati dal lusso.

Sarà una crociera a tappe, quella offerta da The Uncharted World Tour. La prima comincia il 30 gennaio a Ushuaia (in Argentina, vicino al Polo Sud) e – attraversando il Canale di Drake, tratto di mare che separa Capo Horn dalle isole Shetland Meridionali – porterà alla scoperta della penisola antartica, dei fiordi cileni e di numerose località del Paese, prima di sbarcare a Valparaiso il 17 febbraio. A quel punto, la navigazione cambia decisamente scenario: la seconda tappa conduce tra l’isola di Robinson Crusoe, l’isola Alejandro Selkirk e l’isola di Pasqua prima di fermarsi nei più paradisiaci (e meno conosciuti) atolli della Polinesia Francese, a cominciare dalle isole Marchesi. L’11 marzo è previsto lo sbarco a Thaiti.

Da Papeete, la Silver Boat salperà verso autentici paradisi: Bora Bora, le isole Cook, Samoa, le Fiji. Da qui, il 23 marzo si partirà alla volta di Vanuatu, le isole Salomone e per Papua Nuova Guinea, arrivando a Cairns (in Australia) il 6 aprile. Ed è proprio in Australia, che molte delle avventure a terra andranno in scena: da Thursday Island a Darwin, dal King George River all’Hunter River fino all’arcipelago Buccaneer, si toccheranno luoghi paradisiaci e decisamente poco noti. A quel punto, la crociera arriverà in Indonesia (Ende Flores, Takpala, Palau Kital, Pulau Anano, Sulawesi e Jana) per sbarcare infine a Singapore.

Dal 28 aprile al 14 maggio, si navigherà tra l’Indonesia e l’India: dal vulcano Anak Krakatoa sino a Cochin, passando per le più belle località dello Sri Lanka. E poi via, alla volta degli Emirati Arabi Uniti e fino all’Egitto e la Grecia, con arrivo ad Atene il 2 giugno. Seguiranno quindi numerose tappe europee: dalla capitale greca si passa all’Italia (dopo aver fatto tappa a Malvasia, Itea, Lepanto, in Albania e nella tunisina Susa), dove il The Uncharted World Tour si fermerà a Porto Empedocle, Trapani e Cagliari prima di raggiungere la Spagna e poi il Portogallo.

Le ultime due tappe, da Lisbona – passando per le francesi Saint Malo e Honfleur per Londra – permetteranno di visitare le più belle località del Regno Unito e raggiungeranno l’Islanda, con approdo a Reykiavik il 3 aprile. Ed è tra Islanda e Norvegia che andrà in scena la parte finale del tour, il cui sbarco è previsto a Tromso il 16 luglio.

Un giro del mondo davvero spettacolare, quello proposto da Silversea, che tocca celebri città e remotissime isole. A bordo della nave, ci si potrà confrontare con scienziati, archeologici, geologi ed astronomi, a terra si vivranno incredibili emozioni e comprese nelle tariffe – riservate ai conti correnti più generosi – vi sono voli charter, escursioni, tutti i permessi per i visti e un’infinità di lussi. Un viaggio da sogno, insomma. Da regalarsi se ne si ha la possibilità o da sfogliare su di uno schermo, per volare con l’immaginazione.