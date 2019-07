Crociere di lusso: le nuove mete per la stagione 2020-2021

editato in: da

Le crociere di lusso piacciono sempre di più: secondo l’Osservatorio Ticketcrociere, le prenotazioni del giro del mondo sono aumentate di ben il 62%.

Anche la capacità di spesa degli italiani, in tema crociere, è aumentata: la media, nel 2019, è di 5462 euro. Tra le destinazioni, il Sud America ha fatto registrare il 153.3%, anche se è l’Alaska la meta top del momento. Per la verità, tutte le mete hanno registrato un aumento: +4,6% per il Mediterraneo, +15.6% per il Nord Europa, +57.1% per l’Alaska.

Ma quali saranno le nuove mete delle crociere di lusso, nella stagione 2020-2021? Una bella novità è rappresentata dalla partnership tra Relais & Châteaux e Ponant: la compagnia di navigazione, leader mondiale nelle spedizioni di lusso e proprietaria di navi da crociera, ha sposato l’ospitalità a sette stelle di Relais & Châteaux, per fornire ai suoi ospiti non solo straordinarie esperienze a terra, ma anche un servizio a bordo d’eccellenza.

Tre sono le crociere gastronomiche attualmente in programma, con gli chef Relais & Château presenti a bordo delle navi Ponant, che organizzeranno due cene di gala e creeranno due nuovi piatti con i sapori della destinazione. Gli ospiti potranno anche godere di una dimostrazione di cucina, di un corso di cucina e di una conferenza; e, a seconda delle crociere e delle soste, lo Chef potrà anche offrire ad alcuni passeggeri di accompagnarlo durante una visita al mercato per incontrare i produttori locali.

Le crociere “Treasures of Brittany”, a bordo della nave Jacques-Cartier, condurranno alla scoperta della costa bretone per 8 giorni / 7 notti: un itinerario 100% francese, che rivelerà le città portuali storiche e le coste selvagge protette. Tra i siti visitati, le isole Ponant, il Golfo di Morbihan, Port Navalo, ma anche Houat, Hoëdic, Ouessant o Belle-Île-en-Mer (dal 20 al 27 settembre 2020, a partire da 4530 euro).

L’11 ottobre 2020 salperà invece la crociera “Canary Islands & Cape Verde”, 9 giorni e 10 notti dal Portogallo al Senegal: dopo Lisbona si partirà alla volta della storica città di Funchal, sull’isola di Madeira, e poi verso Tenerife e Gran Canaria, prima di scoprire Capo Verde, tra la culturale Mindelo e Santiago, le isole più popolate dell’arcipelago. Tappa finale, Dakar (a partire da 4330 euro). Infine, la crociera “China & Vietnam”: dal 28 ottobre al 7 novembre, si navigherà a bordo della Laperouse partendo da Shanghai e arrivando alla baia di Halong (a partire da 4530 euro).