La crociera vip è a bordo dello yacht di Jackie Kennedy e Onassis

Il mito di Jackie O è intramontabile. La sua eleganza, la sua bellezza, il suo stile continuano ad affascinare. Ma se si volesse invece viaggiare come faceva lei?

Oggi è possibile: l’ultima frontiera della crociera di lusso si svolge a bordo dello yacht che fu di Jacqueline Kennedy e di Aristotele Onassis, il Christina O. Acquistato dal tycoon greco, quello yacht che apparteneva al governo canadese inizialmente fu battezzato Christina dal nome della figlia, e poi Christina O da un altro proprietario, dopo la morte di Onassis.

Oggi, il famoso yacht può essere affittato tramite Valef Yachts. Può accogliere fino a 34 persone nelle sue 17 cabine, ed essere utilizzato così per navigare – tra il lusso e la storia – le acque della Grecia. E pensare che, nel 1943, questa straordinaria fregata si chiamava Stormont ed era tutto fuorché lussuosa. Poi arrivò Onassis, che le regalò la fama. E un nuovo proprietario che, nel 1998, la portò al suo originario splendore.

Il Christina O è uno dei pochi megayacht capace di accogliere così tanti ospiti. Ed è sicuramente tra i più leggendari: dal 1954 al 1975, fu il quartier generale galleggiante dell’armatore greco. E ospitò personaggi del calibro di Winston Churchill, Maria Callas, Marilyn Monroe, oltre a fare da location al matrimonio tra il Principe Ranieri di Monaco e Grace Kelley.

Lungo 99 metri, lo yacht ha 17 cabine, una sala da pranzo capace di ospitare fino a 40 persone e una piscina che, all’occorrenza, può trasformarsi in una sala da ballo. La suite più grande, la Onassis Suite, ha anche una vasca idromassaggio privata. C’è poi una libreria fornitissima, c’è il tavolo da backgammon e persino un pianoforte.

Gli interni hanno colori delicati, ad eccezione della scala a chiocciola color cobalto. Il suo costo? 560mila euro a settimana in bassa stagione, 700mila in alta stagione. Super richiesto in occasione di eventi come il Festival di Cannes e la Formula Uno, non è certo per tutti. Se il budget lo consente, però, regala una vacanza straordinaria. Per sentirsi un po’ come Jackie O.