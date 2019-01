C’è una crociera sul Gange all’insegna del benessere e dello yoga

editato in: da

Quando si pensa ad una crociera fluviale, i primi nomi che vengono in mente sono – quasi sicuramente – il Reno e il Danubio. E se invece volessimo navigare un fiume d’Asia?

Non tutti lo sanno, ma persino il Gange può diventare scenario d’una crociera splendida. La proposta arriva da Uniworld, che nel 2018 è stata nominata “miglior compagnia crocieristica fluviale” e che, per il 2019, ha lanciato le prime navigazioni di lusso sul Gange. Due sono gli itinerari, di 12 e 13 giorni: entrambi cominciano a Nuova Delhi e sbarcano a Kelkata, ma mentre il primo è dedicato al Triangolo d’Oro, il secondo è un viaggio alla scoperta delle tradizioni che include lezioni di hindi e incontri con i rappresentanti delle comunità.

Entrambe le crociere si svolgeranno sul Gange, e prevedono un originalissimo programma. La crociera India’s Golden Triangle e The Sacred Gange (che partirà l’11/02, l’11/03, il 7/10, il 4/11 e il 7/12, con prezzi a partire da 6.699 euro) sarà tutta all’insegna del benessere, con lezioni di meditazione tenute da una guru dello yoga, lezione di cucina vegetale, e trattamenti all’interno della Serenity River Spa. Le escursioni, invece, condurranno alla scoperta dell’India rurale: le meraviglie architettoniche di Udaipur, il Palazzo di Jaipur, le viuzze strette di Kalna, e le città di Murshidabad e Baranagar, nel Bengala.

Si farà yoga all’alba, sulla nave. Si imparerà a preparare il tè alla maniera indiana, si parteciperà a lezioni di Yin Yoga e di Vinyasa Yoga. Quando si scenderà dalla barca, poi, ci si immergerà nel lato più autentico del Paese. Un lato che, se si sceglie la crociera Me to We & The Sacred Gange (che partirà il 12/02, l’1/03, l’8/10, il 5/11 e l’8/12 con prezzi a partire da 6.399 euro), sarà esplorato ancor più nel profondo. Come? Con la visita a fattorie che promuovono un’agricoltura sostenibile, con visite ai templi, ai villaggi artigiani, ai luoghi di Madre Teresa di Calcutta. A bordo, un fitto programma wellness sarà dedicato allo yoga e all’alimentazione sana.

È un nuovo modo d’esplorare l’India, la crociera sul Gange. Probabilmente riservato a pochi, ma sicuramente indimenticabile.