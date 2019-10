Una nuova crociera, per esplorare il Sud America in 50 giorni

editato in: da

Una nuova, fantasmagorica e lunghissima crociera entra a far parte della flotta di Princess Cruises: la Discovery Princess sarà impegnata in un viaggio di ben 50 giorni in tutto il Sud America, ideale per chi vuole esplorare l’affascinante continente.

Si parte da Ft Lauderdale per sostare in 18 porti prima di terminare a Los Angeles: la prima partenza è fissata il 6 gennaio del 2022.

A bordo vi aspettano le Sky Suite che – con i loro balconi ancora più grandi – vi regaleranno una vista sul mare a 270 gradi, ma anche momenti di relax nel massimo del comfort presso Il Santuario, dove otto cabine esclusive per soli adulti vi permetteranno di rilassarvi con bevande esclusive, pasti leggeri e massaggi all’aperto. Per la gioia del vostro palato ci sono anche gli chef stellati Michelin. Inoltre, Princess Live Entertainment presenta nuove spettacolari produzioni che possono essere viste solo nell’avanguardistico Princess Theatre.

Due le scelte al top per quanto riguarda la ristorazione: lo Chef’s Table Lumiere, un viaggio culinario strepitoso che offre un tour della cambusa dietro le quinte con champagne e antipasti, seguito da una stravagante cena di più portate creata e ospitata dell’executive chef della nave, e una meravigliosa cena italiana al Sabatini, con pasta fatta in casa dallo Chef Angelo Auriana che si diletta a condividere i sapori del nord Italia prendendo spunto dalla sua Bergamo.

Tra le capitali toccate ci saranno Buenos Aires in Argentina e Lima in Perù, con il prolungamento degli orari di visite a terra grazie al programma “Più a terra”, che permetterà di godersi in modo migliore la vita notturna e non solo: all’interno del viaggio è compresa anche la visita a ben 8 dei luoghi Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, come le misteriose linee di Nazca.

Preparatevi a osservare i pinguini delle Isole Falkland, a visitare i vulcani in Guatemala e la statua del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, per poi “volare” in Antartide per ammirare i ghiacciai e i paesaggi selvaggi del continente, con l’escursione a Punta Arenas in Cile. Ma sarà bellissimo anche sorseggiare un rum in una distilleria della Martinica o visitare una fortezza Inca in Perù, immergendosi in un’avventura indimenticabile.

Il primo viaggio de La Discovery Princess, sesta nave della linea Royal-Class, sarà una crociera nel Mediterraneo e nel Mar Egeo, con debutto a novembre 2020. Dunque, per esplorare tutto il Sud America, bisognerà aspettare ancora un po’.