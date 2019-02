In crociera con stile, ecco il letto da 175mila euro

editato in: da

Da Barcellona a Miami, ecco quando si potrà salpare su una delle navi più esclusive al mondo, e quanto costerà un solo biglietto.

La Regent Seven Seas Cruises ha autoproclamato la sua Seven Seas Splendor la nave più esclusiva al mondo. Per il suo debutto occorrerà attendere febbraio 2020 ma intanto iniziano a circolare svariati dettagli interessanti. La compagnia ha infatti rivelato alcuni elementi presenti nelle suite della nave, che saranno le più ampie e lussuose mai ideate per una crociera.

Determinate caratteristiche hanno però un prezzo, decisamente fuori dalla portata dei comuni viaggiatori. È infatti richiesto il pagamento di poco più di 9,500 euro a notte, a coppia. Se prenotare una camera è fuori discussione, è di certo consentito fantasticare, immaginando le sensazioni che si potrebbero provare riposando su uno dei più costosi letti mai posti su una nave di questo tipo. Massaggi e drink, in un’atmosfera da sogno, circondati da un panorama a dir poco fantastico, consci del fatto che tutto ciò di cui si possa aver bisogno è a portata di mano.

Sul 14° ponte è possibile ammirare la Regent Suite, che mette a disposizione degli ospiti più facoltosi oltre 400 metri quadrati, ospitando fino a sei persone. Al suo interno sono presenti due camere da letto, due bagni e un centro benessere privato, composto da solarium con lettini riscaldati e sauna. Chiunque dovesse ottenere l’accesso a questa prestigiosa stanza avrà accesso a trattamenti termali illimitati. In ogni momento della giornata ci sarà sempre qualcuno pronto a prendersi cura di loro.

Tra le caratteristiche diffuse vi è inoltre il “king size bed” presente in questa suite. Un gigantesco letto realizzato interamente a mano da Hästens, del valore di 175mila euro. Il marchio svedese è noto per la realizzazione di alcuni tra i letti più comodi e costosi al mondo, con quattro artigiani al lavoro su questo modello. Il telaio è in pino svedese, il fonoassorbente in lino e il materasso in un misto di crine, lana e cotone.

La promessa di Jason Montague, presidente e CEO della Regent, ha garantito che questa nave riuscirà a sbalordire anche i viaggiatori ormai da tempo avvezzi alle crociere di lusso. Nel 2020 partirà il primo viaggio inaugurale intercontinentale, da Barcellona a Miami, con 375 suite a disposizione per un totale di 750 ospiti.