Come prenotare una crociera di lusso tra le acque e i ghiacci dell’Antartide

editato in: da

Se sei un fanatico dei viaggi di lusso, ma ti annoi all’idea di trascorrere intere giornate su di una spiaggia paradisiaca, c’è una spettacolare alternativa: prenotare una crociera (lussuosissima) in Antartide.

A partire dal 2020, la compagnia di avventure polari Quark Expeditions permetterà ai viaggiatori di vivere un’esperienza di straordinario contatto con la natura, ma viaggiando a bordo di una nave dotata di ogni comfort. Sarà come stare in un hotel a cinque stelle, ma galleggiante. E circondato da paesaggi mozzafiato fatti d’acque gelide e di enormi iceberg.

La nuova nave firmata Quark Expeditions accoglierà 200 passeggeri assistiti da un equipaggio di 140 membri, che non solo si prenderanno cura di loro a bordo: organizzeranno anche incredibili escursioni e attività a terra (o in mare, oppure in cielo), grazie ai due elicotteri di cui l’imbarcazione sarà dotata e grazie ai venti gommoni ad alta velocità.

Pioniere nel settore delle crociere polari – con rotte che includono le Isole Shetland, il Canale di Drake e quasi tutte le destinazioni accessibili del Circolo Polare Artico -, da sempre Quark Expeditions lavora per offrire ai passeggeri il massimo del comfort. Ma, ora, ha deciso di superarsi. «Sarà la nostra nave più lussuosa, con un’esperienza a bordo super esclusiva che non andrà a compromettere la forza della spedizione» ha spiegato il Project Manager della compagnia, Elliott Tulloch, a Travel+Leisure.

La nuova imbarcazione sarà disegnata ad hoc per l’ambiente polare, e non sarà il riadattamento di una neve generica: attualmente in costruzione presso i cantieri Brodosplit in Croazia, società specializzata nella realizzazione di navi per un numero limitato di passeggeri, sarà dedicata proprio alla regione artica e a quella antartica. E sarà pensata per i viaggiatori che amano l’avventura, ma che richiedono un elevato livello di comfort.

Ad esempio, si potrà partecipare a lezioni di yoga a bordo in una palestra con vista panoramica. Ci si potrà rilassare nella spa, cenare nel ristorante di lusso e sorseggiare vino in un wine-bar affacciato sul mare, i ghiacci e la neve. Ci sarà un barbecue outdoor, protetto dai venti polari, e le cabine saranno tutte dotate di grandi finestre o di balconi. Ovviamente, la vera esperienza di una crociera in Antartide non è il lusso che si può trovare a bordo. O meglio, non solo. Ma è – in questo caso ancor di più – la possibilità di raggiungere in tutta sicurezza, e in modo confortevole, angoli del Pianeta che solo pochissime persone hanno modo di vedere.

Posti che, grazie alla nuova nave di Quark Expeditions, potranno essere visti anche dall’alto (a bordo di un elicottero) e vissuti: si potrà fare eliscì sulle montagne innevate dell’Antartide, esplorare tutta la meraviglia di una natura incontaminata. Si potrà viaggiare per 40 giorni senza bisogno per la nave di fare rifornimento di carburante, o di cibo. E si potrà andare alla volta di destinazioni davvero esclusive come il Mare di Ross, la profonda baia situata in Antartide tra Terra della Regina Vittoria e Terra Marie Byrd.

Le prenotazioni si apriranno sul sito all’inizio del 2019, con sconti speciali e con pacchetti che comprenderanno anche i trasferimenti aerei.