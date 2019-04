Villa Aldobrandini, set della fiction “L’amore strappato&#...

editato in: da

Sita a Frascati, Villa Aldobrandini è nota anche come Villa Balvedere. Ed è il set di “L’amore strappato“, la nuova fiction di Canale 5 con Sabrina Ferilli come protagonista.

Ispirata alla storia vera raccontata nel libro “Rapita dalla giustizia”, “L’amore strappato” ripercorre le vicende di una bambina tolta alla famiglia per le accuse – poi rivelatesi false – di essere stata abusata dal padre. Ambientata tra Ostia e Frascati, ha in Villa Aldobrandini la sua location più prestigiosa.

Sita su di un’altura che sovrasta l’ingresso alla cittadina, la villa è una tra le più prestigiose di Frascati: i suoi interni sono splendidi, raffinati, e la sua è una storia lunga secoli. Costruita per il cardinale Pietro Aldobrandini, nipote di Papa Clemente VIII, tra il 1598 e il 1602 (il terreno gli fu concesso dello zio, come premio per aver riportato Ferrara tra i possedimenti della chiesa).

Inizialmente era una villa di rappresentanza, poi passò nelle mani di Ophelia Aldobrandini e – in seguito – dei Pamphili, dei Borghese e infine la riacquistarono gli Aldobrandini, che ancora oggi ne sono proprietari.

Progettata da Giacomo Della Porta, Villa Aldobrandini è articolata su quattro piani, tra sale di rappresentanza e altre private. Ci sono il Teatro d’Acqua, i terrazzamenti e i complessi sistemi idraulici dei giardini realizzati da Carlo Maderno e Giovanni Fontana, e poi gli ornamenti e le decorazioni che simboleggiavano la grandezza del Cardinale, le Colonne d’Ercole, l’immagine di Atlante che sorregge il Globo. E la cappella dedicata a San Sebastiano, che un tempo erano decorate da Domenichino e da Domenico Crespi (Il Passignano).

Visitabile durante i giorni feriali dalle 8.30 alle 17.30, Villa Aldobrandini è stata set – negli anni – anche di qualche film. Ad esempio “Il vigile” con Alberto Sordi e Vittorio De Sica (1961) e “Zoolander 2” con Ben Stiller e Owen Wilson. Film molto diversi tra loro, a cui oggi si aggiunge “L’amore strappato”, per una location dalla storia affascinante, e l’aspetto ancor di più.