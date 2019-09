In Sicilia sui luoghi del “Commissario Montalbano”

editato in: da

La Sicilia, quella più vera e autentica, dove il tempo sembra essersi fermato, è la protagonista indiscussa degli episodi che vedono come protagonista il Commissario Montalbano. Una Sicilia più profonda, che lo scomparso Andrea Camilleri, autore dei romanzi divenuti poi una serie Tv di enorme successo, ha riportato in auge, rendendo questi luoghi anche meta di turismo.

Da Vigata a Montelusa, passando per Marinella e Scicli, ecco quali sono i luoghi del commissario più amato d’Italia con un tour nei luoghi di Montalbano.

Da quando ha preso il via la fiction nel 1999, che ha portato in auge il personaggio del Commissario Montalbano, sono sempre più numerosi i tour organizzati lungo questi percorsi, tra Vigata e Montelusa (nomi di fantasia).

Chi ama i luoghi di Montalbano non potrà non fare una passeggiata sulla spiaggia di Punta Secca, in una frazione di Santa Croce Camerina, dove il commissario nuota ogni mattina e dove trascorre ore e ore sulla veranda della sua abitazione, mangiando pesce e ottimi piatti preparati da Adelina.

Non potrà mancare una visita al Commissariato di Vigata, che nella realtà è nientemeno che il Municipio della cittadina barocca di Scicli.

La storia di Montalbano dunque si svolge a Vigata, il cui nome è stato associato da Camilleri a Porto Empedocle. Per quanto riguarda la serie Tv, invece, la città di Vigata si ritrova in tante zone della Sicilia Orientale, dove sono state girate numerose scene. A partire appunto da Scicli, dove si trova il commissariato, che è in realtà il Comune, dove l’ufficio del Questore è in realtà quello del Sindaco. Del resto Scicli merita una visita: si tratta di una monumentale città Barocca, il cui centro è stato dichiarato Patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco.

Una delle zone più utilizzate per le riprese è Ragusa e in particolar modo Ibla, che è la sua zona più antica, con una splendida piazza del Duomo che si vede in parecchie scene, così come la Chiesa di San Giorgio. Ma appaiono anche la Chiesa di Santa Maria delle Scale e scorci del Giardino Ibleo.

Uno dei luoghi più amati da Montalbano è la Trattoria da Calogero, dove consuma spesso ottimi pasti a base di pesce. Il locale esiste davvero e si trova a Ragusa Ibla, ma il vero nome è “La Rusticana”.

Un altro luogo importante per la serie Tv è il castello di Donnafugata: qui si svolgono infatti numerosi dialoghi tra il commissario e il capo mafia Balduccio Sinagra. Il labirinto del giardino compare invece in una delle prime puntate, “La gita a Tindari“.

Se la casa di Montalbano – che sullo schermo si trova nel luogo di fantasia denominato Marinella – è in realtà a Punta Secca, un borgo marinaro in provincia di Ragusa, nella realtà è un B&B, dove si può alloggiare, scoprendo la dimora in cui il Commissario Montalbano ragiona sui casi più difficili da risolvere.

Sempre nei dintorni di Punta Secca si trova anche il faro che spesso viene inquadrato in Tv. Ma anche il lungomare di Marina di Ragusa trova posto nelle immagini, così come la riserva di Randello e la spiaggia di Sampieri.