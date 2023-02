Il nuovo hotel che fa impazzire tutti: è il primo a tema Ultraman

Fonte: IPA Primo hotel a tema Ultraman, Shangai

Ci mettiamo in viaggio per tantissimi motivi, uno diverso dall’altro. Ma tutti sono accomunati dal medesimo desiderio di vivere e condividere avventure straordinarie e indimenticabili. E quando parliamo di queste esperienze, lo sappiamo, non possiamo escludere gli alloggi.

Stanze, hotel, case e baite immerse nella natura o situate in posizioni strategiche: sono proprio loro a caratterizzare le nostre avventure di viaggio con proposte che, giorno dopo giorno, incontrano le nostre esigenze, le preferenze, ma soprattutto realizzano i nostri sogni.

E se siete fan delle serie televisive fantascientifiche, allora, vi basterà sapere che un viaggio a Shangai realizzerà, ancora una volta, i vostri desideri. Perché è proprio nella città più grande del Paese che è stato inaugurato un hotel a tema Ultraman, il primo nel mondo. Pronti a vivere un’avventura intergalattica?

Shanghai: un’esperienza fantascientifica

Correva l’anno 1966 quando il mondo conosceva per la prima volta Ultraman, il protagonista dell’omonima serie televisiva giapponese che ha appassionato intere generazioni. Decenni dopo il capitano della Guarnigione degli Ultra è tornato su Netflix, in versione anime e in una nuova veste. Un’occasione, questa, che ha permesso ai più nostalgici di rievocare vecchi ricordi, e alle nuove generazioni di scoprire la storia e le vicende del soldato intergalattico.

Ed è proprio a tutte queste persone che , indipendentemente dall’età anagrafica, ci rivolgiamo. Perché da oggi è possibile vivere un’avventura straordinaria, surreale e fantascientifica restando comunque con i piedi per terra. Per farlo occorre solo prenotare un volo aereo con destinazione Shanghai. È proprio nella grande città cinese che è nato il primo hotel a tema Ultraman del mondo. Curiosi di scoprirlo?

Il primo hotel a tema Ultraman

Non è la prima volta che la curiosità di scoprire un hotel a tema ci porta dall’altra parte del mondo. Del resto, come abbiamo più volte ribadito, l’esperienza di viaggio passa anche e soprattutto per gli alloggi. Ed è probabilmente da questa consapevolezza che è nato il primo hotel a tema Ultraman, una vera e propria esperienza immersiva nell’universo di questo supereroe, che ha già conquistato il cuore di migliaia di cittadini cinesi e non solo.

L’hotel si trova all’interno dell’area dell’Haichang Ocean Park di Shanghai, un parco a tema marino inaugurato nel 2018 e ampliato proprio di recente. Questa grande attrazione, per grandi e bambini, si trova a circa un’ora da Shanghai Disneyland ed è proprio all’iconico parco dei divertimenti, e alle sue strutture ricettive tematiche, che questo nuovo progetto si è ispirato.

Le stanze dell’hotel Ultraman, infatti, sono tutte tematizzate, con oggetti di design e raffigurazioni che raccontano la leggenda dell’eroe. Non mancano, ovviamente, zone condivise e stazioni energetiche.

Ma dormire qui, in realtà, è solo l’inizio di un’esperienza che catapulta i viaggiatori di ogni età in questo mondo fantastico. All’interno del parco, infatti, è stata creata un’intera area dedicata all’eroe che comprende anche una maestosa piazza dove campeggia, proprio al centro, una statua di Ultraman Zero che svetta per 12 metri d’altezza.

Tutto intorno, poi, si snodano negozi e boutique per rafforzare l’esperienza. I viaggiatori, infatti, possono deliziare il palato con gelati a forma di Ultraman e popcorn piccanti al gusto mostro prima di tornare a riposarsi nelle stanze galattiche.