Tiziano Ferro: i luoghi del film sulla sua vita

Nell’anno in cui compie quarant’anni, è uscito in esclusiva per Amazon Prime Video FERRO, il film documentario sulla vita e la carriera di Tiziano Ferro.

Il docufilm, ambientato tra Italia e Stati Uniti, ripercorre la sua storia tra alti e bassi, le luci della ribalta e le ombre delle insicurezze e dei disagi e ne restituisce un ritratto autentico e senza filtri con filmati inediti e il fondamentale fil rouge della musica.

Tutto inizia da Latina, città natale del cantante, giovane città punto di partenza per rigeneranti escursioni nel territorio. Da vedere in centro sono la Pinacoteca Civica d’Arte Moderna e Contemporanea che raccoglie oltre 500 opere che ricostruiscono il percorso dell’arte italiana a cavallo tra le due guerre con particolare attenzione agli anni Trenta del Novecento, Piazza della Libertà con la fontana monumentale e il Monumento ai Caduti, Piazza del Popolo con il Municipio e la Torre Civica costruita in stile medievale.

Di interesse anche la Cattedrale di San Marco, con influenze di stile romanico e il campanile con in cima la copia della Madonnina del Duomo milanese, e l’Oasi di Ninfa, a pochi chilometri, un giardino con specie vegetali rare.

Lungo la costa sud, nel cuore del Parco Nazionale del Circeo, ritroviamo Sabaudia dove Tiziano sposa il compagno Victor Allen con doppia cerimonia tenuta anche a Los Angeles. Sabaudia è una perla del Circeo con dune di sabbia bianca, macchia mediterranea e una natura viva e rigogliosa. Sorge sulle sponde del Lago Paola e regala una spiaggia enorme e selvaggia che inizia dal Monte Circeo con la Torre Paola e termina alla Bufalara.

Il centro cittadino è ottimo esempio dell’architettura razionalista italiana con strade ampie, piazze aperte e luminose, e linee sobrie degli edifici.

E poi Los Angeles, dove Tiziano vive attualmente. L‘estesa città nel sud della California è centro dell’industria cinematografica e televisiva degli Stati Uniti: qui i maggiori studi di produzione come Universal, Paramount Pictures e Warner Brothers offrono entusiasmanti tour dietro le quinte e si respira una fervida atmosfera artistica.

Boutique esclusive, cinema, vivace panorama musicale, la celeberrima Walk of Fame, il TCL Chinese Theatre che espone le impronte delle mani e dei piedi di molte star, le lussuose ville di Beverly Hills e i numerosi parchi divertimento a tema: la “città degli angeli” offre una lista infinita di attrazioni e attività per tutti i gusti.