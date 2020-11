Il Santuario Eremo del Presepe di Greccio, il convento di ”Suburra 3”

editato in: da

Il 30 ottobre sono iniziati gli ultimi episodi di una delle serie televisive più amate dal pubblico italiano: Suburra. Una terza stagione finale che vede Aureliano, Spadino, Samurai e gli altri personaggi destreggiarsi tra le strade e i vicoli della splendida Capitale, raccontando da vicino il mondo del crimine.

Ma c’è un luogo, in particolare, che sta conquistando il cuore di tutti gli appassionati di Suburra: il Santuario Eremo del Presepe di Greccio, favoloso posto del nostro Paese e che appare solamente nelle terza stagione.

Qui, infatti, vi si rifugia la moglie del politico Amedeo Cinaglia (impersonato dal bravissimo attore Filippo Nigro) insieme ai suoi figli e a causa di un brusco litigio con il marito. Ed è proprio in questo santuario che prendono vita pensieri e preghiere sull’esistenza.

Ma perché gli ideatori di Suburra 3 hanno scelto questo santuario come simbolo di preghiera e riflessione? Partiamo dal presupposto che questa straordinaria struttura in provincia di Rieti è conosciuta in tutto il mondo come la Betlemme Francescana. Infatti questo è un vero e proprio complesso architettonico che sembra sorgere da una roccia nuda.

Nel dettaglio: si trova a un’altitudine di circa 660 metri sul livello del mare ed è incassato e circondato da rocce e lecci che formano una sorta di cornice naturale. Un luogo particolarmente importante poiché la sua nascita è legata a una leggenda in cui si narra che San Francesco chiese a un bambino di lanciare un tizzone ardente verso la montagna. Il tizzone, partito dal paese, raggiunse incredibilmente le alte rocce dove ora si trova il santuario. Al tempo la zona era di proprietà del feudatario chiamato il Velita. Questi, nel 1223, invitò San Francesco a portare alle luce una splendida rievocazione, con personaggi in carne e ossa, della nascita di Gesù durante la notte di Natale.

Ma esiste anche un’altra interessantissima leggenda legata a questa rappresentazione, la quale narra che il bambinello, unico personaggio non vivente, prese vita un attimo per poi tornare come era precedentemente. Da quel momento in poi Greccio divenne il luogo dove nacque il primo presepe al mondo.

Insomma, il santuario Eremo del Presepe di Greccio è davvero un luogo unico in tutto il Pianeta, e perfetta location per la terza e ultima serie di Suburra.