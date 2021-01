Le location del film “La ragazza dei tulipani”

editato in: da

Una Amsterdam seicentesca è quella che appare nel film “La ragazza dei tulipani”, che vede protagonista l’attrice svedese Alicia Vikander nel ruolo della protagonista Sophia, che viene data in sposa al ricco mercante Cornelius Sandvoort (l’attore austriaco Christoph Waltz) e che commissiona un ritratto al pittore Jan Van Loos (Dane DeHaan) di cui la giovane si innamora.

Le location che fanno da sfondo al film sono meravigliose, ma non hanno nulla a che vedere con l’Olanda raccontata invece nell’omonimo romanzo scritto da Deborah Moggach di cui il film è un adattamento. Sebbene apparentemente il film sia ambientato ad Amsterdam, è stato girato in Inghilterra.

Così, l’enorme villa in stile Tudor di mattoni rossi utilizzata per ricreare una tipica strada del XVII secolo di Amsterdam è nella realtà Cobham Hall School nell’omonima cittadina della Contea del Kent, un edificio con 150 acri di parco che oggi ospita un collegio per ragazze.

Il convento Sant’Orsola, dove è cresciuta Sophia e dove la badessa coltiva tulipani, nella realtà è l’antichissima Cattedrale di Norwich o Cattedrale della Santa e Indivisibile Trinità, nella Contea di Norfolk, famosa per avere il più grande chiostro del Regno Unito dopo quello della cattedrale di Salisbury.

È una cattedrale Normanna, fondata nel 1096. Oggi non ha più il soffitto originale di legno che fu sostituito con quello attuale nel 1500, mentre la torre è ancora quella originale del 1140. Come tutte le cattedrali medievali che si trovano in Inghilterra anche quella di Norwich era inizialmente cattolica, fin quando il re Enrico VIII decise di staccarsi da Roma, e dedicata alla Santa Trinità.

Sempre in Inghilterra sono gli interni della abitazione di Sophia. Le scene sono state girate nella Kentwell Hall, nella cittadina di Sudbury, nel Suffolk, uno degli edifici Tudor più belli del Paese, con 25 acri di parchi e giardini. Gli arredi comprendono mobili d’epoca e splendide tappezzerie alle pareti.

Così come la facciata esterna dello studio dell’artista che coincide con un edificio affacciato su Charterhouse Square, nella zona di Smithfield, nella City di Londra. Un delizioso angolino fiorito londinese con palazzine in stile Tudor e Stuart che vale la pena visitare se non si siete mai stati.