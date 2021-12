Le location del film “Il Capo Perfetto” con Javier Bardem

Il film che rappresenterà la Spagna agli Oscar 2022 sarà “Il Capo Perfetto”, una commedia con Javier Bardem, scritta e diretta da Fernando León de Aranoa.

La storia, dai temi di grande attualità, è quella di Blanco (Javier Bardem), proprietario di una storica azienda spagnola di bilance industriali, amato e stimato dai dipendenti per la sua grande umanità, ma disposto a qualunque cosa pur risolvere i problemi dei suoi dipendenti affinché non riducano la produttività e gli consentano di aggiudicarsi un ambito riconoscimento per gli industriali della zona.

A fare da sfondo alle vicende tragicomiche di Blanco e i suoi operati, troviamo la periferia della capitale spagnola tra palazzi grigi e immensi parchi verdi, musei sorprendenti e ristorantini tipici.

La periferia di Madrid è il set del film

L’azione si svolge nella periferia industriale della città di Madrid, di cui Móstoles è il centro principale. Le scene sono girate tra casermoni grigi, tutti uguali, nella navata centrale di una fabbrica, e nelle sue officine, tra il frastuono prodotto dai macchinari pesanti. Eppure, tra camion e cemento, il regista è riuscito a rendere affascinante anche un immensa area abbandonata di Madrid.

Móstoles, tra arte e bellezze naturali

Una delle città del film Il Capo Perfetto” è Móstoles, alla periferia di Madrid, la terza città più grande della zona centrale della Spagna, dopo la capitale e Valladolid. Si raggiunge con cinque fermate di metropolitana dal centro di Madrid, e ospita la sede centrale dell’Universidad Rey Juan Carlos.

Una cittadina da scoprire nei luoghi nascosti e dalla bellezza naturalistica ed architettonica sorprendente. Uno dei parchi più popolari della capitale spagnola, infatti, si trova proprio qui. Si tratta di El Soto, un vero e proprio bosco con ruscelli e laghetti, lungo una ventina di chilometri. Una vera e propria oasi verde a due passi dal centro di Madrid.

La cittadina si gira in un paio di ore. Si parte da Plaza del Pradillo, la più antica di Móstoles, e si arriva al Museo de la Ciudad, situato in un antico edificio Neomudéjar costruito intorno al 1900, noto come “Casa de Postas”. Ha tre piani con una mostra permanente il cui scopo è preservare il patrimonio storico e architettonico della città (ingresso gratuito).

La tappa successiva, segue il filo conduttore dell’arte e arriva Centro de Arte Moderno Dos de Mayo, dove tutto l’anno vengono allestite mostre di arte contemporanea. Per fare shopping o assaggiare qualche piatto tipico locale, la zona giusta è Avenida de Portugal, l’arteria pricincipale della città, dove si trovano ristorantini, enoteche e negozi di artigianato.