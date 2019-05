Tra i luoghi leggendari di “Avengers: Endgame”, i fan volano in Scozia

editato in: da

Quali sono le principali location di “Avengers: Endgame”? I fan ritengono di poter trovare New Asgard in Norvegia ma si sbagliano.

L’uscita nelle sale di “Avengers: Endgame” ha scatenato una grande curiosità tra i fan, che si sono rapidamente messi sulle tracce delle location nelle quali il film campione d’incassi è stato girato. Dopo ben 11 anni, il primo grande ciclo dell’Universo Marvel si è infatti concluso, con il pubblico che in sala ha potuto apprezzare alcuni luoghi sconosciuti. È stata introdotto ad esempio New Asgard, un villaggio di pescatori che racchiude al suo interno tutto ciò che è rimasto del popolo di Thor.

In molti hanno effettuato ricerche sul web per individuare il piccolo villaggio in Norvegia, ma nulla da fare: per le riprese non è stato sfruttato un centro abitato norvegese. La crew si è divisa tra due luoghi, così da ricreare il tutto. Chi volesse visitare le ambientazioni naturali che hanno fanno da sfondo al villaggio si dovrà recare in Scozia, e per la precisione a St Abbs, così come in Georgia, negli Stati Uniti.

Le riprese esterne e dunque il villaggio in sé sono stati realizzati in Scozia. Si tratta appunto di St Abbs, una piccola comunità dall’aspetto particolarmente pittoresco, dove la pesca è la principale fonte di sostentamento. Un luogo destinato a far parlare di sé tra i fan, e che in futuro potrebbe accogliere nuovamente le riprese di un film Marvel. Ciò vuol dire ritrovarsi a gestire una certa ondata di turismo.

La Scozia ha offerto svariate location ai fratelli Russo, che vi hanno girato allo stesso tempo scene per “Avengers: Infinity War” ed “Endgame”. Alcune scene sono state girate a Edimburgo, per poi spostarsi verso il mare ad aprile 2017. Oggi St Abbs è aperta a tutti e di certo nei prossimi mesi riceverà la visita di tantissimi appassionati, a caccia dei luoghi di “Avengers” come è successo in passato con quelli di Harry Potter. Durante le riprese, però, il paesino è stato completamente blindato: nessuno, eccezion fatta per i locali, era autorizzato a mettervi piede, essendoci sul posto parte della crew, i due registi e i seguenti attori: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo e Tessa Thompson.

La maggior parte di “Endgame” è tuttavia stato girato presso i Pinewood Atalanta Studios, mentre altre location sono da individuare in Atalanta: Piedmont Park, Fairlie Poplar, The Gulch e Woodruff Parklook. In Georgia, infine, ci si è spostati presso l’International Convention Center.